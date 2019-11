LE FOTO S.MARIA C.V. Spaventosa voragine in corso Aldo Moro. Qui qualcuno può farsi veramente male

S.MARIA CAPUA VETERE (g.g.) – L’ennesima voragine si è aperta al centro della città. S. Maria Capua Vetere si conferma una città con grandissime problematiche di tipo infrastrutturale. Come si suol dire, è “vuota sotto” e dunque soggetta a guai come quello verificatosi stamattina e spiegato, molto efficacemente, dalle fotografìe che campeggiano su quest’ articolo. Inutile dire, ma veramente inutile, che un’ amministrazione comunale che si rispetti dovrebbe affrontare il problema a monte, con un lavoro di monitoraggio finalizzato al progetto d’intervento statico, operato allo scopo di ridurre il rischio evidente.

Perchè, diciamocela tutta, fino ad ora, al sindaco Antonio Mirra è andata di lusso, visto che nessuno si è fatto male per effetto di questi paurosi sprofondamenti. Attenzione, non è una sola parte della città a soffrire di questo problema. Voragini, infatti, si sono aperte in tanti altri punti, anche molto distanti da quello interessato dal crollo della strada di oggi. Se riusciremo, nei prossimi giorni, vista l’inadempienza cronica, la diserzione stabile del governo cittadino difronte a queste cose d’indubbia gravità, cercheremo noi ci Caserta c’è di operare un punto tecnico della situazione.