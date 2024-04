LE FOTO. Spari contro il bus sulla Linea Aversa-Mondragone

È l’ultimo di una lunga sequela di episodi

AVERSA – A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, del sindacato Usb: “Non possiamo aspettare il morto o il ferito grave lavoratori e mezzi del trasporto pubblico locale campano continuano ad essere oggetto di aggressioni ed atti vandalici”.



Questa volta è accaduto in pieno giorno, nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, alle 17.20 circa, all’incrocio tra via Torre Bianca e via Saporito ad Aversa, sulla tratta Aversa-Mondragone.

“Come accaduto nelle occasioni precedenti – spiega Sansone – anche stavolta il collega ha udito diversi spari, forse di un’arma ad aria compressa, considerando che i proiettili hanno forato solo uno dei due vetri camera”.



“Paura e rassegnazione sono gli unici sentimenti che gli autisti AIR Campania, specialmente quelli impiegati sulla tratta Aversa-Mondragone, riescono a provare quando vanno a lavorare. È inspiegabile come ormai i delinquenti non sentano più nemmeno il bisogno di attendere il buio della sera, hanno operato in pieno giorno, lanciando un segnale ancora più arrogante e preoccupante, dopo le denunce di lavoratori ed azienda degli ultimi mesi.



Mancanza di presidi territoriali da parte delle forze dell’ordine ed assenza di telecamere nella zona continuano ad essere tra i motivi principali delle costanti aggressioni e dei quotidiani atti vandalici ai danni di personale e mezzi pubblici. Speriamo che non ci debba scappare il morto o il ferito grave, lavoratori o passeggeri che siano, per vedere soluzioni concrete, intanto l’autista ha denunciato anche stavolta l’episodio”.

class="wp-block-image size-large">