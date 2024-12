LE FOTO. Suggestivo ed emozionante il Presepe Vivente dei bambini dell’Infanzia dell’istituto comprensivo “Capol DD”

Protagonisti assoluti sono stati gli oltre cento piccoli attori, bambini di quattro e cinque anni

SAN NICOLA LA STRADA – (tp) Il Presepe vivente allestito dalle scuole dell’Infanzia di via Milano e viale Europa dell’istituto comprensivo “Capol DD” di San Nicola la Strada ha incantato oltre 4.000 visitatori. Protagonisti assoluti sono stati gli oltre cento piccoli attori, bambini di quattro e cinque anni, che hanno reso magico e attraente l’intero allestimento natalizio.

L’iniziativa, ideata dai docenti delle scuole materne, è stata organizzata in meno di un mese. Le insegnanti, anche loro in costume, hanno curato ogni dettaglio: dalle scenografie ai costumi, fino agli utensili necessari per le varie scene. I giovani attori hanno realizzato un percorso ludico-educativo culminato nella rappresentazione natalizia.

I bambini hanno interpretato magistralmente i vari mestieri tradizionali del presepe: venditrici di lana, vasai, pastai, pescivendoli, panificatori – completi di madia e farina da impastare – rivenditori di frutta e verdura, e il casaro intento a preparare il formaggio. Non poteva mancare il pastore con il suo gregge di pecore nei pressi della grotta, dove si trovavano San Giuseppe e la Madonna, circondati da numerosi angioletti.

dirigente scolastica Patrizia Merola ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: “Desidero porgere i miei più cari e sentiti ringraziamenti a tutto il personale scolastico, agli alunni e ai genitori. Con grande professionalità, abnegazione e spirito collaborativo, insieme alle famiglie dei piccoli allievi, siete riusciti ad organizzare un Presepe Vivente di altissimo livello. Il prossimo anno faremo una replica”Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Protezione Civile guidata da Ciro Di Maio, al sindaco Vito Marotta, alle majorettes dell IC Capol dd, alla banda musicale di Casagiove, e agli zampognari che, con le loro note natalizie, hanno fatto sognare i presenti.