LE FOTO. Svaligiato lo stadio: rubato tutto. Lo sgomento della squadra: “Un furto indecente”

VILLA LITERNO – L’annuncio del Villa Literno Calcio:

Questa mattina, allo stadio comunale di Villa Literno, ci siamo risvegliati con una struttura vuota e derubata. Un anno così difficile non poteva chiudersi peggio. Tanti gli oggetti saccheggiati come lavatrice, completini, attrezzature e numerosi articoli sportivi. Questo 2020 ci ha visti lottare con la pandemia, i rinvii che non hanno consentito neanche l’esordio in campionato, gli enormi sacrifici fatti da società e calciatori, ed oggi un altro danno a tutta la comunità liternese con un furto indecente. Non sarà difficile sperare in un 2021 migliore, almeno lo si spera.