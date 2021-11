LE FOTO TEANO. Celebrata una messa in memoria di Diego Armando Maradona ad un anno dalla scomparsa

TEANO (Pietro De Biasio) Una messa per ricordare Diego Armando Maradona. Ieri pomeriggio presso la Chiesa di S. Maria La Nova il Club Napoli di Teano ha ricordato il grande calciatore scomparso il 25 novembre 2020. In occasione del primo anniversario della scomparsa del più grande calciatore che ha segnato la storia di Napoli e di tantissimi teanesi è stata celebrata una solenne messa da don Luigi Migliozzi che ha visto una massiccia presenza di tifosi. La morte di Maradona ha spiazzato così tanto i tifosi sidicini che hanno vissuto un lutto quasi come fosse quello di un familiare. E di qui la scelta di celebrare una messa e unirsi in preghiera per lui. “È stata una celebrazione raccolta e sentita, il Signore perdona tutti anche chi ha sbagliato per questo abbiamo implorato la misericordia per un grande personaggio come Maradona”, le parole di don Luigi durante l’omelia. E come ha sottolineato Antonio De Gennaro del Club Napoli Teano: “la morte di Maradona ci ha segnati tutti. In questo giorno speciale abbiamo pensato di celebrare una messa per ricordarlo e salutarlo a modo nostro. L’abbiamo fatto con emozione, trasporto e rispetto”. Il ricordo di Diego Armando Maradona non svanirà mai.