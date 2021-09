LE FOTO. Tir in fiamme in A1, vigili del fuco al lavoro. Traffico in tilt 10 Settembre 2021 - 17:04

SANTA MARIA CAPUA VETERE/CAPUA – Traffico il tilt in A1 sul tratto tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, direzione nord. Un tir, motrice e rimorchio, trasportante breccia è stato avvolto dalle fiamme a seguito dello scoppio di un pneumatico. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e i vigili del fuoco del Comando Generale di Caserta.