LE FOTO. Tragedia sfiorata a MONDRAGONE: crolla il cornicione di uno stabile

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi in viale Margherita.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi in viale Margherita a causa del crollo di un pezzo di cornicione di uno stabile.

Per fortuna non si registrano feriti ed è davvero un miracolo, anche perché sotto allo stabile in questione, vi è una nota farmacia. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento locale per mettere in sicurezza l’area ed una pattuglia della polizia municipale. Sono altresì in corso accertamenti per stabilire le cause del cedimento.