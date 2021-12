LE FOTO. Tragedia sfiorata a TEANO. Dopo l’installazione degli addobbi natalizi cade cornicione a pochi centimetri dalla testa di un ragazzo che passava

TEANO – (Pietro De Biasio) Tragedia sfiorata questo mattina nel centro storico di Teano. Parte del cornicione di un vecchio palazzo in via Vico Infantile è crollato sfiorando un ragazzo che stava transitando nel vicoletto. Per fortuna nessun danno per il giovane ma solo tanta paura anche se è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti. Il cornicione proviene da uno stabile in stato più che fatiscente e sembrerebbe crollato dopo l’installazione degli addobbi natalizi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Vigili Urbani.