LE FOTO. TREMENDO SCHIANTO. Ferito gravemente un uomo di PARETE

REGIONALE – Un tragico incidente è avvenuto questo pomeriggio in via Arco Sant’Antonio a confine tra Parete e Giugliano.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che una delle auto non si sia fermata allo stop uscendo da una delle traverse su via Arco Sant’Antonio finendo sulla carreggiata opposta e colpendo in pieno l’altra auto. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat 600, una Toyota Yaris. Sul posto sono giunti i vigili urbani e i vigili del fuoco che hanno estratto uno dei conducenti dalle lamiere. Per R.C., di Parete, gravemente ferito si è reso necessario il trasferimento in ospedale.