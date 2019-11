LE FOTO. Un ordigno esploso davanti agli uffici dell’imprenditore, la polizia continua ad indagare

TEVEROLA (red.cro.) – Si continua ad indagare intorno alla tremenda esplosione avvenuta in queste ore (I PRIMI DETTAGLI) davanti agli uffici dell’imprenditore di Teverola Roberto Vitale, in un ufficio che costeggia l’Appia. Al lavoro attualmente ci sono gli agenti del commissariato di Aversa che, inevitabilmente, non possono escludere alcun tipo di ipotesi. Attualmente, per le forze dell’ordine, l’idea principale resta quella di un ordigno fatto esplodere come ritorsione contro lo stesso Vitale. Ricordiamo che, già in passato, fu incendiata la tomba di famiglia nel cimitero di Teverola.