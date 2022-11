LE FOTO. Vandali in azione alla Sala Polivalente intitolata a Giancarlo Siani

Danneggiata pesantemente durante la notte

CESA (Lidia e Christian de Angelis) Vergognoso, atti vandalici contro la recente Sala Polivalente inaugurata da poco, a maggio di quest’anno. Durante la notte un gruppo di balordi, ha pensato bene di introdursi furtivamente presso la bella struttura e danneggiare pesantemente, con una furia scatenata, distrutte pareti, porte e arredi. La Sala Polivalente dedicata a Giancarlo Siani è costituita nell’ex Palestra del Fanciullo, in piazza De Michele, a Cesa. Questo è uno spazio che ha lo scopo di ospitare tante iniziative culturali, sociali, oltre a poter essere utilizzato come sala studio. L’intitolazione a Giancarlo Siani ha un alto valore simbolico e vuole esprimere la riaffermazione di principi importanti, nonché indicare, attraverso la sua figura, una strada da seguire, un esempio per le generazioni future.