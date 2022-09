Le ragazze della Futsal “scaldano i motori”. Buon esordio contro il Venafro FC

TEANO (Pietro De Biasio) Prosegue in maniera serrata la preparazione per la Futsal Sidicina Cremisi. Nei giorni scorsi le ragazze di mister Pamela Gliottone hanno fatto visita al Venafro FC confermando che stanno svolgendo un buon lavoro sia atletico che tattico, e che si sta formando un bel gruppo fatto di mix tra conferme e nuovi innesti che ogni volta si impegna al massimo durante gli allenamenti. A confermarlo le parole del mister: “le ragazze dal primo giorno hanno dimostrato grande impegno ed entusiasmo. Stiamo lavorando duramente e crescendo insieme di settimana in settimana. Ci sono diversi nuovi acquisti che si stanno inserendo bene in un gruppo già molto affiatato. Sappiamo che ci aspetta una stagione molto impegnativa ma lavoreremo con umiltà e pazienza per dimostrare il nostro valore”. C’è ancora sicuramente tanto da lavorare ma le prime sensazioni sono più che buone. Il ruolino di marcia messo a punto dallo staff permetterà alla truppa cremisi di arrivare rodata e oliata al debutto ufficiale del campionato di Calcio a 5 femminile serie A2 Girone C previsto per domenica 9 ottobre sul campo di casa contro l’Atletico Chiaravalle. Si terrà, infine, domenica 2 ottobre alle ore 18.30 nella sala conferenze del Museo Archeologico, la presentazione ufficiale della compagine presieduta da Giovanni De Gennaro: saranno svelati gli obiettivi per la stagione ai nastri di partenza ma soprattutto saranno presentate singolarmente tutte le calcettiste nonché l’intero staff tecnico e dirigenziale. Si richiede la massima partecipazione per sostenere questo importante progetto orgoglio dell’intero territorio.