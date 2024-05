Le tolgono la figlia e lei dà in escandescenze: denunciata

Dopo ore di trattativa la situazione è tornata alla calma con …

SAN FELICE A CANCELLO – Attimi di tensione si sono vissuti, ieri pomeriggio, dove una giovane donna straniera ha dato in escandescenze.

La signora si era presentata a scuola per ritirare la sua bambina nonostante questa fosse in affidamento ai servizi sociali. Sul posto la polizia e un’ambulanza. Dopo ore di trattativa la situazione è tornata alla calma. La piccola è stata affidata ai servizi sociali, mentre la madre è stata denunciata a piede libero per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale