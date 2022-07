Libretto postale “svuotato” di 25mila euro. Coppia di coniugi sul piede di guerra

LUSCIANO/BELLONA -(tp) Un colpo da 25 mila euro. E’ il bottino che è stato messo segno da ignoti ai danni di una coppia di coniugi originari di Lusciano ma residenti a Bellona su cui sta indagando la polizia postale di Caserta. E’ da gennaio scorso che hanno cominciato una battaglia giudiziaria contro Poste Italiane dopo che dal libretto postale sono spariti tutti risparmi nel giro di pochi mesi. I due coniugi avrebbero aperto il conto corrente a Latina dove erano residenti fino a poco tempo fa. Si trattava di risparmi di famiglia della donna originaria del posto. Questa mattina la coppia per l’ennesima volta ha cercato spiegazioni presso un ufficio postale di Santa Maria Capua Vetere ma purtroppo nonostante hanno dovuto nominare un avvocato, non si riesce a capire chi ha prelevato la grossa somma di denaro in modo maldestro. Tutto lascia pensare ad una banda di malviventi e di hacker perché sul conto hanno lasciato una misera somma di circa 30 euro. Un modus operandi classico di questa gang di delinquenti.