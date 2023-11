L’incidente di Edoardo De Laurentiis. Sta bene il bambino di 3 anni

Dimesso dal Santobono, “è tornato a casa” comunica via Instagram il figlio di Aurelio De Laurentiis

CASAPULLA – Arrivano buone notizie sulle condizioni del bambino di soli 3 anni rimasto coinvolto ieri, a bordo dell’auto sulla quale viaggiava, una Nissan, in un sinistro in via Palermo a Casapulla con una Porsche Cayenne guidata da Edoardo De Laurentiis. Secondo quanto scritto dal figlio di Aurelio De Laurentiis le condizioni del piccolo sono migliorate al punto da essere dimesso dall’ospedale Santobono dove, a seguito dell’impatto, era stato trasportato: “Siamo stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok. Grazie a tutti“, così la storia condivisa sul proprio profilo Instagram.