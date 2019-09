L’INTERCETTAZIONE. “Ho buttato la spazzatura, ora voglio i soldi”….”E lui gira in Porsche”

MARCIANISE – E’ il 25 ottobre 2018. In una telefonata tra Violante Marasco e Carmelo Giordano, il primo finito in carcere e il secondo, al tempo, indagato a piede libero, si lamentano dei mancati pagamenti nei loro confronti del proprietario della Lea, Angelo Egisto. I due sostengono che quest’ultimo finge di essere in difficoltà economica ma in realtà si è impadronito dei soldi e si sposta in Porsche. Marasco in particolare sostiene di essersi sempre prodigato per Egisto e vuol essere pagato.

G. Giordano; M. Marasco

G: i soldi se li è presi, e ora che vuole fare? ce lo vuole mettere al cu…. a noi

M: ho detto a Pasquale: andate lì e picchiatelo! perchè poi cambiando la società non possono mandare anche se lo mandano a chiamare la società è fallita.



G: Perciò è uno sporco, non serve a niente. Perchè un’altra persona non avrebbe detto queste cose. Disse ieri: nella Porsche questa è a benzina e ci vogliono 200 euro di benzina al giorno, e come fai? Nella Porsche?

M: non mi risponde più. Perchè se mi rispondesse e mi dicesse: Violante, ti posso dare 100 euro, Carmelo io me li prenderei. Tu vuoi fare il vigliacco e poi vai camminando nel Porsche? Allora che devo fare: devo investirti col camion?

“Tu quando hai comandato a buttare la spazzatura sono corso. Ora mi devi dare i soli”.