L’INTERVENTO. Casa Hirta insiste e fa bene: “CASERTA unica città d’Italia che si disonora ogni giorno con i clochard in pieno centro”

Il fenomeno dei barboni si sta sedimentando a Caserta. Vere e proprie isole insediative all’ insegna del sistema clochard sorgono. Una colonia numerosa di senza tetto ha scelto come residenza via Cesare Battisti angolo piazza Generale Amico. I poveretti fanno tutto a ridosso dell’ ex Banco di Napoli e mostrano il volto da favela a chi va al centro.

Ma anche le periferie hanno la loro parte di homeless. I porticati di via Santa Chiara sono un ricetto per altri vagabondi , vicino all’Agenzia delle Entrate. Il problema è delicato ma non pare che qualcuno voglia vederlo…

Una comunità seria dovrebbe dare risposte a questo disagio ed a questa esposizione pubblica di degrado, magari creando un campeggio per chi vuole vivere senza tetti e comunque facendo intervenire un servizio sociale.

A Caserta prevale il lasciar fare, distogliere lo sguardo è la parola d’ordine.