Prima la lite poi il sangue, 61enne accoltellato in piazza

PIEDIMONTE MATESE – Follia a Piedimonte Matese dove nella serata di ieri, sabato 8 marzo, un 61enne è stato aggredito da un giovane 19enne armato di coltello.

L’episodio nei pressi del bar “La dolce voglia” nella centralissima piazza Roma. Una accesa discussione, per motivi ancora in corso di accertamento, e tra i due sarebbe nata una lite passando ai fatti con il giovane che ha tirato fuori un coltello e ferito l’uomo per il quale si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso del locale nosocomio.

Nel frattempo i carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero l’aggressore. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto