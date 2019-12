PIETRAMELARA(d.l.) – Sarà un caso ma sempre più spesso ci ritroviamo a raccontarvi degli atteggiamenti rissosi che nei giovani di oggi sembrano essere normalità. Nella scorsa notte sembra essere scoppiata una lite nella piazza principale del paese tra un gruppetto di giovani ed un anziano. Pare che l’anziano abbia rimproverato i ragazzi e che in “soccorso” di questi sarebbero giunti i genitori non per mettere fine alla discussione ma per passare dalle parole ai fatti.