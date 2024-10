Lite per il parcheggio sulle strisce blu: donna aggredisce ausiliario del traffico

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – C’è chi dice che sia stata un’aggressione fisica, chi, invece, parla di un faccia a faccia duro, ma senza contatto fisico vero e proprio, con qualche minaccia di passare dal verbo all’azione.

Fatto sta che questa mattina, giovedì, sono dovuti intervenire i vigili urbani e i carabinieri per tranquillizzare la situazione che vedeva coinvolti una donna e un ausiliario del traffico del comune di Maddaloni.

La lite sarebbe esplosa nel momento in cui l’uomo avrebbe iniziato a verbalizzare la sanzione, la multa per sosta vietata. La donna, infatti, non avrebbe pagato il grattino,

fermando la sua auto lungo le strisce blu a pagamento.