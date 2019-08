Litiga con la moglie, i carabinieri gli trovano un’arma in casa e l’arrestano. Libero dai domiciliari 49enne

TRENTOLA DUCENTA – Si erano precipitati in via Bovaro a Trentola Ducenta, su richiesta di aiuto da parte di una donna, i carabinieri della locale stazione quando, durante la notte di domenica scorsa, avevano poi tratto in arresto I.R. 49 anni. L’uomo a seguito di un furioso litigio con la moglie, era stato trovato in possesso di un un vecchio fucile e per questo motivo, era finito ai domiciliari, per detenzione abusiva di armi.

Oggi, il tribunale di Napoli nord, gip Coppola, ha scarcerato l’uomo, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino, ma con l’obbligo di firma.