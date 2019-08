Litiga con l’amico, distrugge il locale e prende a pugni un militare. Arrestato

CELLOLE – E’ stato arrestato dopo aver semidistrutto la rosticceria “L’Angolo” in piazza Aldo Moro a Cellole a seguito di un litigio con un connazionale. Stiamo parlando di B.M., 41 anni rumeno e residente a Sessa Aurunca. L’uomo, nella tarda serata di domenica, ha danneggiato sedie e tavoli del locale. I carabinieri, giunti sul posto, hanno tentato invano di calmare il 41enne che per tutta risposto ha preso a calci e pugni l’auto dei militari, sputandogli dietro e minacciandoli di morte. Un carabiniere è stato colpito al volto. Dopo l’arresto il rumeno ha anche danneggiato la cella. Per il pomeriggio di oggi è stato fissato il rito direttissimo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.