Litiga con l’amico, sale sull’auto e lo investe: grave all’ospedale

PIETRAMELARA – Nella mattinata odierna, a Pietramelara, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 43enne di origine indiana, regolare sul territorio nazionale, con l’accusa di lesioni personali gravi.

Le indagini sono scattate a seguito di un presunto investimento pedonale avvenuto nella tarda serata del 18 ottobre 2025 in via Cinquevie, dove un 31enne, anch’egli indiano e domiciliato a Pietramelara, era stato soccorso dal personale del 118. L’uomo, trovato riverso a terra, presentava gravi ferite e, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato travolto da un’auto pirata. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non risulta in pericolo di vita.

I militari, venuti a conoscenza dell’accaduto, hanno immediatamente avviato un’attività investigativa. Attraverso testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, è emerso che l’incidente era in realtà il tragico epilogo di una lite scoppiata per futili motivi tra i due connazionali.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, al termine del diverbio, il 43enne sarebbe salito a bordo della propria Fiat 500 rossa e avrebbe investito volontariamente il connazionale, allontanandosi poi senza prestare soccorso.

L’autovettura è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.