LIVE CASAGIOVE. LE FOTO. Tempesta di pioggia e vento: alberi caduti e strade allagate

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Il temporale di queste ore non lascia via di scampo nemmeno a Casagiove. In Piazza degli Eroi e al parco Primavera si sono registrati i danni più grandi con alberi caduti al suolo che soltanto grazie alla stessa pioggia battente per la quali sono caduti, non hanno provocato gravi incidenti, considerato che in giro c’è fin troppa poca gente. Una situazione quella degli alberi pericolanti e che andrebbero potati con costanza, che è stata più volte segnalata a Casagiove, visto che non è la prima volta che accadono simili episodi.