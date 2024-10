RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-CAVESE 1-0. Bianchi decide la gara, i falchi vedono la luce in fondo al tunnel. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO FINITO

90’+1 Tiro dalla distanza di Badje che non impensierisce Zanellati

90’ Annunciati 5’ di recupero

89’ Ultimo cambio per Di Napoli: Diarrassouba al posto di Rizzo

81’ Cambia anche la Cavese: Marranzino lascia il posto a Vitale

80’ Ultimi cambi per la Casertana: fuori Carretta e Collodel per Proia e Bacchetti

78′ GOL CASERTANA! TRAVERSONE DI PAGLINO E BIANCHI DI PIATTO PUNISCE BOFFELLI. LA CASERTANA VA IN VANTAGGIO A POCO PIU’ DI DIECI MINUTI DAL TERMINE

77′ Tiro da distanza siderale di Pezzella, buona la risposta di Zanellati

75′ Gran tiro di Bianchi dall’esterno del perimetro della zona di Boffelli. Buona la presa del portiere avversario

71′ VIGLIOTTI! RACCOGLIE LA PALLA DI BADJE E DAVANTI LO SPECCHIO NON RIESCE A CONCLUDERE, COMPLICE IL GRANDE INTERVENTO DI GATTI

69′ Arrivano i cambi anche per la Cavese: escono Sorrentino e Konate per Vigliotti e Citarella

66′ Doppio cambio di Iori: out Iuliano e Matese per Satriano e Matese

65′ Buon lavoro di Pezzella al limite, cross in mezzo che non riesce a far male con l’incursione di Badje

61′ Gran botta di Fella dalla distanza. Zanellati riesce a respingere in corner con un pugno

60′ Arriva il primo cambio per Iori: Bakayoko prende il posto di Deli

59′ Ammonito Collodel

52′ Conclusione di Maffei dalla distanza, ancora una volta la sfera si accomoda oltre la linea di fondo

50′ Punizione di Pezzella dai 25 metri che termina alta sopra la traversa

49′ Ammonito Paglino

46′ Girata di Fella dal limite dell’area. Pallone sul fondo

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

39′ LORETO! COLPO DI TESTA DEL DIFENSORE DELLA CAVESE CHE SI STAMPA SUL PALO

31′ Ammonito Marranzino per un fallo ai danni di Matese

30′ Altro squillo di Sorrentino sulla fascia sinistra, bravo Zanellati a bloccare sul primo palo

28′ SORRENTINO! TENTA LA GIRATA AL VOLO, CHIUSURA IN CORNER PROVVIDENZIALE DI FABBRI

26′ MARRANZINO! GRANDE AZIONE DEL 17: SI SMARCA PER IL TIRO E CHIAMA IN CAUSA ZANELLATI CON UN INTERVENTO IN TUFFO

25′ Grande sponda di Iuliano con la spalla per l’allungo di Carretta. Buono il cross basso in mezzo che consente ai falchi di guadagnare un corner

22′ Carretta fa slalom tra i difensori avversari per arrivare poi ala conclusione. Tiro deviato in corner, ma che ritmo della Casertana!

19′ Punizione in mezzo di Carretta, comoda presa per Boffelli

15′ DELI! ALTRA INCURSIONE DI PAGLINO CHE APPOGGIA SULLA PROFONDITA’ PER IL 18 CHE SCARICA LA BOTTA. PALO ESTERNO PER L’EX CATANIA. SI RISVEGLIA LA CASERTANA

12′ PAGLINO! PROGRESSIONE DELL’ESTERN CHE ARRIVA A TU PER TU CON BOFFELLI DOPO AVER SEMINATO LA DIFESA AVVERSARIA. FINALIZZAZIONE FALLITA PER IL 32 MA ARRIVA UN ULTERIORE SQUILLO

11′ Cross in mezzo di Falasca, Carretta si coordina male per lo stacco

8′ Punizione di Carretta battuta in mezzo con la palla che scavalca tutta l’area piccola, compreso il portiere avversario Boffelli. Nessuno dei falchi riesce a finalizzare l’occasione, con la Cavese abile nel disimpegno

5′ Tiro dalla distanza di Riggio, conclusione sterile terminata alta sopra lo specchio

1′ PRONTI VIA FELLA! PALLA PERSA DI MATESE E IL NUMERO 10 DELLA CAVESE SFERRA UN DESTRO CHE RIMBALZA SULLA TRAVERSA. PALLA ALLONTANATA DALLA DIFESA ROSSOBLU’ MA CHE BRIVIDO PER LA SQUADRA DI IORI

1′ Al via al match

AGGIORNAMENTO: Problemi per Heinz nel riscaldamento, al suo posto Falasca

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti, Fabbri; Matese, Collodel; Paglino, Deli, Carretta; Iuliano. – All. Manuel Iori.

CAVESE (4-3-1-2): Boffelli; Rizzo, Peretti, Loreto, Maffei; Konate, Pezzella, Citarella; Badje, Fella, Sorrentino. – All. Raffaele Di Napoli.

Ultime chance per mister Manuel Iori di mandare un messaggio e assicurarsi la permanenza sulla panchina della Casertana dopo le due rovinose sconfitte consecutive contro il Catania e l’Avellino, con i falchi che sprofondano in zona playout. Clima teso tra le due squadre dovuto all’accesa rivalità che contraddistingue le due tifoserie.

Alfonso Centore