RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-GIUGLIANO 3-1. Falchi secondi con il Picerno, ma che sofferenza. Una meraviglia di Curcio da centrocampo

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

90’+6 Ancora fischia tre volte: Casertana-Giugliano finisce 3-1

90’+6 Turchetta la mette fuori di pochissimo sugli sviluppi del corner finale

90’+5 Berman sventa la ripartenza di Carretta allontanando pericolosamente sul fondo

90’+2 Triplice cambio per Cangelosi: escono Curcio, Montalto e Damian per Carretta, Turchetta e Matese

90′ Annunciati 5′ di recupero

90′ GOL CASERTANA! CURCIO METTE IN MEZZO PER MONTALTO SU UNA RIPARTENZA, PRENDE IL TEMPO PERFETTAMENTE IL TAGLIAGOLE CHE INSACCA COL DESTRO AL VOLO E CHIUDE LA PARTITA

88′ Conclusione da fuori area di Yabre! Scarsa la coordinazione del terzino che spara alle stelle

80′ Ripartenza sanguinosa per le tigri, è addirittura Venturi a sventare il due contro uno arrivando fino a centrocampo per smistare la sfera

77′ Doppio cambio per il Giugliano: entrano Di Dio e Sorrentino per Menna e Ciuferri

75′ GOL GIUGLIANO! Calapai pasticcia con un retropassaggio, lanciando De Sena che batte Venturi. Riapre la partita il Giugliano

71′ Cross pericoloso di Ciuferri, De Sena arriva in contro balzo ma non trova lo specchio della porta

69′ Insidioso tiro in transizione per Ciuferri, debole e al lato del palo di interesse di Venturi

65′ Cambio per Cangelosi: esce Tavernelli per Taurino

64′ Gran cross di Proietti che esca Tavernelli sulla fascia, prova di prima al volo l’11 ma centra male la sfera

59′ Triplo cambio per Bertotto: escono Berardocco, Vogiatzis, Oviszach per De Rosa, Bernardotto e De Sena

52′ Ammonito Vogiatzis per un intervento su Cadili

51′ EUROGOL CASERTANA! CURCIO RUBA PALLA A BERMAN E DA DIETRO LA LINEA DI CENTROCAMPO FA UNA MAGIA, BATTENDO RUSSO. RADDOPPIO DEI FALCHI

48′ La punizione si trasforma in uno schema tra Curcio e Montalto, il tiro di prima del 10 finisce di pochissimo alto sopra la traversa

47′ Punizione al limite dell’area per la Casertana rimediata da Tavernelli, Curcio si sistema sul pallone

SECONDO TEMPO INIZIATO

Gran sofferenza della Casertana, in disperato bisogno del raddoppio per contenere gli attacchi della corazzata gialloblù. Decide per ora Tavernelli

FINE PRIMO TEMPO

45’+2 Inventa il tridente della Casertana: Tavernelli va al centro per Montalto che non spreca tempo ad allargare per Curcio; il 10 se ne esce con un tiro-cross che impensierisce Russo abbastanza da forzarlo in un’uscita

45′ Annunciati 2′ di recupero

40′ MENNA! Va in porta il terzino, Venturi respinge ed è compito, poi, della difesa allontanare

39′ Vogiatzis la mette altissima sopra la traversa

39′ Punizione da posizione insidiosa per il Giugliano, Vogiatzis sul pallone

28′ Conclusione molto ottimista di Calapai, che da oltre trenta metri trova solo il fondo

27′ Ammonito Salvemini per gioco percioloso su Celiento

26′ Giallo per Cadili per un contrasto aereo a centrocampo, emergenza per i centrali rossoblù

24′ Oviszach! Totalmente solo davanti a Venturi la mette altissima, complice la grande uscita del portiere dei falchi. Buon momento per il Giugliano

23′ Angolo Giugliano, la difesa dei falchi non gestisce la sfera a dovere che capita a Caldore, il difensore prova la botta che finisce alle stelle

22′ GIORGIONE! Pasticcia Anastasio sul controllo, ne approfitta il 23 che cerca subito lo specchio, Venturi bravo a rispondergli

17′ Ammonito Celiento per uno scontro in area in fase offensiva

17′ Fraseggio meraviglioso dei falchetti: Tavernelli e Damian scambiano di prima sul laterale, l’11 si accentra per la conclusione che termina sul fondo di pochissimo con deviazione

14′ Altra azione pericolosa del Giugliano, Giorgine non controlla lo stop e si fa anticipare da Cadili dopo un altro sviluppo interessante da parte degli ospiti

8′ Azione Giugliano! Costruiscono bene le tigri, la palla finisce tra i piedi di Salvemini che la mette alle spalle della porta di Venturi. Cerca una risposta la squadra di Bertotto

2′ GOL CASERTANA! Proietti apre in maniere perfetta per Curcio sulla fascia, che di prima trova subito Tavernelli, controllo e conclusione a rimbalzo che batte Russo e manda subito in vantaggio i falchi

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Damian; Tavernelli, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Berardocco, Vogiatzis; Ciuferri, Salvemini, Oviszach. All. Valerio Bertotto

Si gioca in un clima surreale Casertana-Giugliano, derby da disputare tra le mura amiche dei falchetti che saranno privati dei loro tifosi, come da provvedimento del giudice sportivo in seguito agli scontri avvenuti in Casertana-Foggia, costati ai sostenitori della corazzata di Cangelosi ben due giornate da disputare a porte chiuse. Ciò nonostante, il momento è sicuramente positivo per i padroni di casa, imbattuti da oltre due mesi (l’ultima sconfitta risale al 16 ottobre contro l’Avellino con il punteggio di 0-2) e autori di una prestazione di carattere e sofferenza contro il Picerno, garantendo un pareggio a reti bianche. Tra le novità in lista convocati Soprano, Carretta e Casoli sono alle prese con noie fisiche, pertanto saranno costretti ai box. Destino non molto differente per Sciacca, out per squalifica.

I gialloblù non vantano assenze tra le loro fila, ma ne vengono da un momento complicato: se il mese di dicembre ha regalato loro due vittorie, lo stesso non si può dire per l’inizio di stagione, con i propri alti e bassi le tigri lottano per un posto in zona playoff, momentaneamente centrato con il provvisorio nono posto.