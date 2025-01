LIVE. CASERTANA-MESSINA 1-1. Finisce in pari al Pinto, tante occasioni per i falchi, molto più concreti i siculi. SEGUI LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

90’+2 Altro tiro di Paglino da fuori, comodo per Krapikas

90’+1 Ammonito Marino che placca Vano in ripartenza

90′ Annunciati 4′ di recupero

90′ Botta dal limite di Paglino, si immola Dumbravanu

86′ Tiro-cross di Falasca che fa tremare il Messina, nulla di fatto per il 37

85′ Ammonito Dumbravanu che atterra Bakayoko al limite dell’area di rigore

84′ Cambio anche per Pavanel: Egharevba allo stremo delle sue forze lascia spazio a Bakayoko

83′ Ultimi cambi di Banchieri: entrano Anzelmo e Morichelli per Buchel e Lia

79 Ammonito Garofalo per un’entrata scellerata su Falasca

77′ Colpo di testa di Collodel sul cross di Llano. Pallone sopra lo specchio

73′ Pesca dalla panchina anche Pavanel: il nuovo innesto Bunino prende il posto di Carretta

71′ Altro cambio per Banchieri: Igrosso lascia spazio a Gyamfi

68′ Cambio nel Messina: dentro Frisenna per De Sena

67′ COLLEDEL! SILURO DEL 19 DA CASA SUA, KRAPIKAS VOLA PER TOGLIERLA DA SOTTO LA TRAVERSA

64′ ALTRA DISCESA DI LLANO A SCARICARE PER COLLODEL, RIGORE IN MOVIMENTO PER LUI CHE TERMINA LARGO

63′ GOL CASERTANA! LLANO SULLA LINEA DI FONDO INVENTA UN PALLONE DA DESTRA PER EGHAREVBA CHE STOPPA E CONCLUDE A BATTERE KRAPIKAS!

62′ ZANELLATI MIRACOLOSO! SCONFIGGE DE SENA IN UNO CONTRO UNO E RESPINGE UN GOL GIA’ FATTO

59′ Spizzata di Luciani pericolosa che termina a lato del secondo palo di Zanellati

55′ Ammonito Buchel

53′ Doppio cambio Casertana: dentro Paglino e Falasca per Proia e Fabbri

53′ TRAVERSA MESSINA! INCORNATA DI DUMBRAVANU CHE LASCIA FERMO ZANELLATI MA VIENE RESPINTA DAL LEGNO ORIZZONATALE

49′ KRAPIKAS! INCORNATA DI VANO CHE TROVA LA FORMIDABILE RESPINTA DEL PORTIERE DEL MESSINA, OI PROIA FUORI EQILIBRIO NON RIESCE A METTERE IL PALLONE IN PORTA

48′ Gran chiusura di Kontek sulla corsa di Luciani

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

45’+1 Destro di Luciani di poco al largo dello specchio

45′ Sponda di Vano su cui si avventa Proia, esterno che Krapikas intuisce e respinge con successo

41′ KRAPIKAS! DAMIAN SERVE IL COLPO DI TESTA DI PROIA CHE INQUADRA LO SPECCHIO. OTTIMA RISPOSTA DEL PORTIERE DEL MESSINA

35′ Ammonito Lia per un fallo su Egharevba

33′ PROIA! CARRETTA CROSSA PER L’INCRONATA DEL 27, FUORI MISURA DA CENTRO AREA

32′ Ammonito Llano

31′ PALO DI DE SENA! DESTRO DA FUORI AREA CHE SCALFISCE IL LEGNO DELLA PORTA DI ZANELLATI

30′ Egharevba dribbla tutti fino all’area di rigore, poi scarica per Carretta, impreciso con il mancino

26′ GOL MESSINA! LUCIANI ATTACCA LA PROFONDITA’ E SERVE DE SENA A COMPLETARE IN TAP IN

21′ Grande azione personale di Egharevba che poi va da Carretta che lascia partire il mancino a giro. Krapikas la toglie dall’incrocio

20′ Pallone in mezzo di Buchel, lascia scorrere la difesa per permettere la presa di Zanellati

13′ Ammonito Vano per un’entrata scomposta su Buchel

11′ ANCRA VANO, CHE ERRORE! DAMIAN GLI PENNELLA UN CROSS PERFETTO SOLO DA INSACCARE, IL 91 LA COLPISCE MALE DA DENTRO LO SPECCHIO E SPEDISCE IL PALLONE FUORI

6′ VANO! LLANO SULLA LINEA DI FONDO METTE UN CROSS TESO PER IL TAP IN DELLA PUNTA ROSSOBLU’ CHE MANCA L’IMPATTO. PRIMO GRANDE SQUILLO DELLA CASERTANA

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (4-2-3-1): Zanellati; Llano, Gatti, Kontek, Fabbri; Damian, Collodel; Carretta, Proia, Egharevba; Vano. All. Pavanel

MESSINA (4-3-3): Krapikas; Lia, Dumvravanu, Marino, Ingrosso; Petrucci, Crimi, Garofalo; Buchel, Luciani, De Sena. All. Banchieri

La Casertana torna in campo, reduce da una vittoria importante nello scontro con la Turris. La prestazione non è stata delle migliori ma il morale ne ha risentito positivamente in vista della sfida cruciale contro il Messina. Per Pavanel si aggiungono Llano e Bunino al roster, pronti a dare manforte alla squadra rossoblù.

Alfonso Centore