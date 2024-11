RILEGGI IL LIVE. CASERTANA-MONOPOLI 0-0. Pareggio a reti bianche al Pinto, nel finale Vilardi evita una rovinosa sconfitta. LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+2 VALENTI! DESTRO DA DISTANZA SIDERALE CHE TROVA LA RESPINTA DI VILARDI

90′ Annunciati 4′ di recupero

87′ YEBOAH SI INVOLA VERSO LA PORTA AVVERSARIA, SUPERA PRIMA COLLODEL, POI GATTI, E A TU PER TU SI FA TROVARE PRONTISSIMO VILARDI SUI TEMPI DI USCITA A BLOCCARE L’ATTACCANTE BIANCOVERDE

84′ Ammonito Cristallo per un fallo su Bakayoko

80′ Ultimi cambi per la Casertana: dentro Capasso e Bacchetti per Carretta e Falasca

78′ Cambio per il Monopoli: Yeboah subentra a Vasquez

77′ Sforbiciata di Asencio su cross di Paglino, conclusione da dimenticare

74′ BULEVARDI! SINISTRO A RIMBALZO DA FUORI AREA CHE TERMINA DI POCHISSIMO AL LATO DI VILARDI. BRIVIDO PER LA CASERTANA

69′ Doppio cambio per il Monopoli: dentro Bulevardi e Bizzotto per Scipioni e Virgilio

68′ Ammonito Gatti

66′ Altro cambio per la Casertana: Matese lascia spazio a Bianchi

63′ Ammonito Valenti

58′ Girata di testa di Scipioni. Pallone sopra la traversa e pericolo minimo per Vilardi

56′ Ammonito Collodel

54′ Ammonito Carretta, il giocatore era già diffidato e per questo salterà la trasferta di Foggia

53′ Cambi per Iori: Asencio e Bakayoko per Damian e Proia

45′ Nel Monopoli entra Cristallo per Bruschi

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

44′ Incornata di Proia sul cross di Carretta, palla che finisce al lato del palo. Aumenta la pressione della squadra di Iori

38′ ESPULSO VITERITTI! PALLA VAGANTE A CENTROCAMPO E IL DIFENSORE BIANCOVERDE ENTRA CON LA GAMBA ALTA SU PROIA CHE RIMEDIA UN CALCIO AL VISO. IL DIRETTORE DI GARA ANDREANO NON HA DUBBI ED ESTRAE IL CARTELLINO ROSSO

31′ PAGLINO! CORRE ISOLATO VERSO LA PORTA E PROVA IL DIAGONALE A BATTERE VITALE. BRAVO IL PORTIERE DEL MONOPOLI A RESPINGERE CON I PIEDI

30′ YABRE! SI INSERISCE PERFETTAMENTE SUL PALLONE VAGANTE IN AREA, INTERVENTO PROVVIDENZIALE DI COLLODEL A BLOCCARE LA CONCLUSIONE

29′ Fallo al limite dell’area di Viteritti che stende Paglino involato verso i pali di Vitale

19′ BRUSCHI! TIRO DI PRIMA DAL LIMITE DELL’AREA DOPO IL SUGGERIMENTO IN MEZZO DI YABRE. FINAIZZAZIONE CHE FINISCE BEN OLTRE LA TRAVERSA. SCIUPA COSI’ IL PRIMO PERICOLO CREATO DAL MONOPOLI

10′ Corner di Carretta che va direttamente in porta. Buon riflesso di Vitale a respingere sul primo palo

7′ PROIA! RACCOGLIE IL CIOCCOLATINO DI PAGLINO IDNIRIZZATO IN AREA E SBAGLIA UN VERO RIGORE IN MOVIMENTO CON IL SINISTRO AL VOLO. CLAMOROSA OCCASIONE DIVORATA DAL CENTROCAMPISTA ROSSOBLU’

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

Casertana (4-3-3): Vilardi; Matese, Kontek, Gatti, Falasca; Proia, Damian, Collodel; Paglino, Iuliano, Carretta. All. Iori

Monopoli (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Scipioni, Battocchio, Virgilio, Yabre; Vazquez, Bruschi. All. Colombo

Non è sicuramente il miglior periodo per la Casertana, che strappa un buon pareggio con il Sorrento ma si ritrova in emergenza per quanto riguarda la cartella clinica, influenzando inevitabilmente le prestazioni nelle ultime gare. D’altro canto il Monopoli si presenta in ottima forma come la miglior difesa del campionato e motivata a continuare l’inseguimento al Benevento in testa al girone.

Alfonso Centore