LIVE. Casertana-Picerno 0-1. Guerra fredda i falchi a fine prima frazione, squadre negli spogliatoi. SEGUI LA DIRETTA

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciati 2′ di recupero

40′ MAIORINO! GITTATA DA FUORI CHE COLPISCE IL PALO DI SOSTEGNO DELLA PORTA SFIORANDO L’EUROGOL

35′ GOL PICERNO! GRAN CROSS D’ESTERNO DI MAIORINO, CI ARRIVA AL VOLO CON IL MANCINO GUERRA BATTENDO ZANELLATI, VANTAGGIO PESANTE DEI LUCANI

33′ Ammonito Kontek

31′ Contropiede dei lucani, Energe scarica il destro che, deviato, garantisce il corner al Picerno

25′ BAKAYOKO! PAGLINO METTE IN MEZZO UN PALLONE SQUISITO, IL NUMERO 93 A PORTA SGUARNITA COLPISCE LA TRAVERSA E SCIUPA UN GOL GIA’ FATTO PER I FALCHI

20′ Conclusione di Gatti dalla trequarti, niente da fare per il difensore rossoblù

14′ VANO! BOTTA DA FUORI VERSO LO SPECCHIO, SUMMA BRAVO AD EVITARE IL GOL

13′ Serie di batti e ribatti in area, la sfera capitola a Petito. La momento della conclusione Paglino si immola mettendo in corner

11′ Tiro di Nicoletti da distanza siderale, pallone alle stelle. Partita bloccata fin qui

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

CASERTANA (3-4-3): Zanellati; Heinz, Kontek, Gatti; Paglino, Damian, Collodel, Falasca; Carretta, Vano, Bakayoko. – All. Michele Zeoli (Pavanel squalificato)

PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra; Franco, Maselli; Energe, Petito, Maiorino; Bernardotto. – All. Francesco Tomei.

La Casertana torna in campo dopo la rivoluzione degli scorsi giorni che ha visto l’entrata in scena di Pavanel sulla panchina rossoblù, assente oggi per squalifica (al suo posto il vice Zeoli) . Prima anche per Taldo come nuovo DS dei falchi, simbolo di un cambiamento che verte a cambiare la rotta di questa stagione.

Alfonso Centore