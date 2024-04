LIVE. GIUGLIANO-CASERTANA 0-0. Le formazioni ufficiali, derby da prove generali per i playoff. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

7′ Ammonito Toscano, condizionando da subito la propria gara il mediano rossoblù

5′ Romano ruba il pallone a Damian e fa ripartire in contropiede i suoi. Il cross per Salvemini si rivela troppo lungo e Venturi può intervenire con facilità in uscita

1′ Al via il match!

AGGIORNAMENTO: Montalto sente fastidio nel riscaldamento, Cangelosi non vuole rischiare e al suo posto partirà Rovaglia

Le formazioni ufficiali:

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Oyewale, Cargnelutti, Caldore, Valdesi; Romano, Berardocco, Giorgione; Ciuferri, Salvemini, De Sena. All. Valerio Bertotto

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Toscano, Damian; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All. Vincenzo Cangelosi

Ultima trasferta per la squadra di Cangelosi, già matematicamente ai playoff, ma che prova ad inseguire il terzo posto, e contemporaneamente a scappare dal Taranto a soli due lunghezze di distacco. Qualificazione quasi in cassaforte anche per la squadra di Bertotto, che si appresta a chiudere la sua stagione casalinga con questa gara. Rose al completo per entrambe le squadre, fatta eccezione per Yabre, squalificato, che farà a meno della sua convocazione con le tigri.

Alfonso Centore