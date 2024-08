LIVE. LA FOTO. CASERTA si allaga. Acqua alta al sottopasso. E la puzza dai tombini…

CASERTA – Chissà se la mancata pulizia delle caditoie è da attribuire a chi da anni (non) gestisce e amministra Caserta, nonostante abbia questo compito, oppure ai famosi neimici della città tanto paventati da Carlo Marino.

Come sempre, basta un’ora di forti piogge per mandare in tilt il sistema stradale e fognario del comune capoluogo.

Il sottopasso in zona Saint Gobain, quello che porta verso la strada direzione Policlinico e San Clemente, è invaso dall’acqua. Ma anche la stessa strada “nuova” è coperta da diverse pozzanghera e da uno strato d’acqua persistente, nonostante abbia smesso di piovere.

In tutto ciò, tutta l’area è coperta da un fastidiosissimo odore di fogna, figlio di una probabilissima otturazione delle citate caditoie.