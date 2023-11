RILEGGI IL LIVE. TARANTO-CASERTANA 0-1. I falchi vincono e sono quarti. Carattere e sofferenza per i rossoblù

La Casertana doma gli assalti del Taranto, sfrutta perfettamente il vantaggio ottenuto con la gran rete di Tavernelli e gestisce in maniera esemplare la difesa del risultato nel secondo tempo, pur subendo le azioni di Riggio e Kanoute. La squadra di Cangelosi si proietta al quarto posto, a sole cinque lunghezze dalla Juve Stabia, consolidandosi come una delle big del girone, momentaneamente dietro gli stabiesi, Picerno e Benevento.

FINE SECONDO TEMPO

90’+4 Emmanuele fischia tre volte, la Casertana espunga lo stadio ”Erasmo Iacovone”

90’+1 TAVERNELLI! Proietti lo serve a rimbalzo, si coordina benissimo e lascia partire un razzo il numero 11 che Vannucchi riesce solo a respingere. Occasione per chiuderla della Casertana

90′ Annunciati 4′ di recupero

89′ Palla che carambola in area dopo un flipper continuo tra i giocatori di entrambe le squadre, Samele se la ritrova tra i piedi ma la spedisce in curva da breve distanza

86′ Cambia Cangelosi: esce Paglino, entra Matese

85′ Ammonito Proietti per proteste

83′ ANASTASIO! Fa slalom tra la difesa dei delfini e prova una conclusione a rimbalzo che impegna i guantoni di Vannucchi

80′ Altro cambio per il Taranto: Samele subentra a Fabbro

80′ Cianci spara la sfera alle stelle da poco più di venti metri

79′ Errore di Anastasio dal limite dell’area che commette un banale fallo di mano concedendo una pericolosissima punizione ai padroni di casa

76′ Capuano mette mano ai cambi: esce Calvano per Fiorani

73′ FABBRO! Cerca la conclusione al volo sul cross di Orlando, ma l’attaccante è anticipato perfettamente da Venturi. Continua la sofferenza per gli uomini di Cangelosi

68′ Assedia il Taranto lasciando senza fiato la Casertana, impeccabile per ora la muraglia difensiva dei falchi

56′ Cerca di battere a rete Sciacca sulla punizione battuta in mezzo, la sfera finisce troppo alta dalla zona di competenza di Vannucchi. Prima palla offensiva per la Casertana dall’espulsione di Casoli

55′ Ammonito Riggio per una sbracciata su Montalto, secondo giallo per i pugliesi

50′ ANCORA KANOUTE! Cianci sfrutta la palla persa dalla difesa dei campani, mette in mezzo rasoterra con la sfera che attraversa tutta l’area e arriva tra i piedi del 77 che finalizza troppo debolmente per impensierire Venturi. Assedio del Taranto fino a qui

48′ Ammonito Montalto per proteste

46′ KANOUTE! Si smarca molto bene l’attaccante, da posizione defilata mette il tiro a giro di poco alto sopra la traversa

SECONDO TEMPO INIZIATO

Decide la bella rete di Tavernelli, la Casertana gioca perfettamente per i primi venticinque minuti fino all’espulsione di Casoli. Da lì il Taranto è bravo ad approfittarne e sale nettamente la qualità dei delfini. Soffrono i falchetti. sarà questo il leitmotiv della seconda frazione.

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 Ammonito Calvano per gioco pericoloso, primo giallo per i tarantini

45′ Annunciati 3′ di recupero

43′ Cambia anche Cangelosi: si copre con Paglino sacrificando Taurino

40′ Doppio cambio molto anticipato per Capuano, di certo non una novità nell’universo del mister di Salerno: dentro Orlando e Fabbro per Romano e Mastromonaco

37′ Romano! Punizione rasoterra che termina sul fondo ma fa di nuovo tremare la Casertana. Sfrutta la superiorità numerica il Taranto

36′ RIGGIO! Stacca benissimo sull’ottimo corner di Zonta, la palla termina a pochi centimetri dalla porta di Venturi

35′ ANASTASIO! SALVATAGGIO SULLA LINEA DEL TERZINO NAPOLETANO. Kanoute si era involato verso la porta di Venturi, scartando l’estremo difensore e concludendo a botta sicura, provvidenziale il 33

31′ Ammonito Taurino per un intervento in ritardo su Mastromonaco

27′ ESPULSO CASOLI! Strattonata in area di rigore con Ferrara, si libera violentemente dalla marcatura il centrocampista dei rossoblù. Emmanuele estrae il rosso diretto tra le non poche proteste dei falchi

25′ Cerca di far funzionare la manovra il Taranto ma non c’è niente da fare, la Casertana difende molto bene tenendo alta la linea difensiva e sfrutta perfettamente i palloni persi dai padroni di casa per ripartire

17′ GOL CASERTANA! Cross tagliato di Anastasio, in caduta Tavernelli fa una vera magia di testa bucando la porta di Vannucchi. Vantaggio che era nell’aria per il ritmo sfiancante tenuto finora dai campani

12′ Ancora una volta splendido il triangolo Calapai-Tavernelli-Casoli, il 21 prova il filtrante basso per Montalto ma è di facile intuizione per il portiere dei pugliesi

8′ Gran traversone di Calapai, prova al volo Tavernelli ma è molto bravo a respingere Vannucchi sulla grande finalizzazione dell’ex Cittadella. Prima vera occasione da gol per i falchetti

4′ Fraseggio complicato tra Calapai e Tavernelli sulla fascia di destra, la palla arriva a Proietti che mette un buon cross per Taurino. Il 25 si coordina per la conclusione al volo ma trova male la sfera. Cerca da subito la costruzione la squadra di Cangelosi

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Riggio, Antonini, Luciani; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci, Orlando. All, Ezolino Capuano

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Tavernelli, Montalto, Taurino. All. Vincenzo Cangelosi

Arbitra Marco Emmanuele della sezione di Pisa.

La Casertana si presenta allo stadio “Erasmo Iacovone” in piena carica dai risultati precedenti: sei risultati utili consecutivi, di cui ricordiamo le cinque vittorie in fila prima del pareggio in casa con il Crotone nella scorsa giornata, risultato molto generoso per i campani date le tante assenze.

Cangelosi ritrova Celiento e Curcio, ma dovrà fare a meno di Carretta, Soprano e Damian alle prese con delle noie fisiche. Squalificato Cadili dopo l’espulsione nella gara contro i calabresi.

Più generoso il Fato per Eziolino Capuano, da definire il grande ex della partita, che recupera Enrici, perdendo Bifulco per provvedimenti disciplinari oltre che Panico e Fabbro costretti ai box per infortunio. Taranto che vanta un ottimo record tra le mura amiche, solo una sconfitta (arrivata contro la Juve Stabia), e una posizione in classifica molto vicina a quella della Casertana, tanto da poter seriamente impensierire le aspirazioni rossoblù.

Alfonso Centore