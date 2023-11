LIVE. VIRTUS FRANCAVILLA-CASERTANA 1-1. Polidori chiama, Curcio risponde, falchetti in carica sul campo pugliese. SEGUI LA DIRETTA

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

40′ Ammonito Celiento per una sbracciata su Artistico

39′ Ancora Toscano! Sempre da fuori l’ex di questa partita spedisce il pallone sugli spalti sul secondo tentativo della serata per lui

37′ Cambio per la Virtus, non ce la fa Di Marco, al suo posto Carella

36′ E’ a terra Di Marco, sembra importante l’infortunio per il centrocampista biancoceleste, costretto ad abbandonare il terreno di gioco

34′ Azione in solitaria di Macca che dal limite lascia andare il destro, lontano dalla zona di Venturi

33′ Gran costruzione tra Tavernelli e Calapai sulla linea dell’out, poi la palla in mezzo per Montalto che non riesce ad indirizzare correttamente sulla spizzata

32′ Conclusione da fuori di Toscano, la palla trova la porta, ma Forte non si fa problemi sulla presa

30′ VENTURI! ANCORA UN MIRACOLO DELL’ESTREMO DIFENSOE DEI CAMPANI SULLA CONCLUSIONE DI ARTISTICO COMPLETAMENTE SOLO CONTRO IL 22. INTUISCE LA DIREZIONE E BLOCCA IL TIRO A BOTTA SICURA DEL NUMERO 9 DEI PUGLIESI

21′ CURCIO! SVETTA SU DE MARINO E BATTE FORTE SU UN CROSS AL BACIO DI TAVERNELLI. PAREGGIA I CONTI LA CASERTANA DOPO POCO PIU’ DI 20′

17′ Di nuovo Montalto! Girata in area da vera punta per il 32 che non trova la porta sulla conclusione. Continua a farsi sentire la squadra di Cangelosi

15′ Grande apertura di Montalto verso Curcio in una pericolosa ripartenza dei falchi, monumentale la chiusura di Accardi sull’ex Catanzaro

10′ POLIDORI! DI NUOVO IL 10 SI ERA LIBERATO PERFETTAMENTE DEI DUE CENTRALI AVVERSARI, SPALLE ALLA PORTA, CALCIA VERSO LO SPECCHIO. MIRACOLO DI VENTURI

7′ Montalto! Prova una gran botta da fuori la punta della Casertana, ma è pronto Forte tra i pali a raccogliere la sfera

6′ POLIDORI! INSACCA SUBITO LA VIRTUS CON IL COLPO DI TESTA DEL NUMERO 9 SUL CORNER PERFETTO DI MACCA. COSTRETTI AD INSEGUIRE DA SUBITO I FALCHETTI

5′ IZZILLO! Che conclusione del centrocampista bianco celeste, Venturi di riflesso la mette in corner

4′ Anastasio tenta la conclusione da distanza proibitiva sullo scarico di Damian, il pallone finisce largo. Prova subito ad abituarsi la Casertana al campo di gioco più stretto dei pugliesi

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, De Marino, Yakubiv; Di Marco, Biondi, Izzillo, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. All. Alberto Villa

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Damian, Casoli; Tavernelli, Montalto, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

La Casertana sbarca in provincia di Brindisi per la terza trasferta consecutiva in terra pugliese. Bilancio più che positivo dei falchi nei due precedenti nel tacco della penisola: due vittorie, otto gol fatti e tre subiti, dimostrazione di un periodo d’oro della squadra di Cangelosi che sicuramente cercherà di allungare la striscia positiva di vittorie a cinque. Tuttavia, i rossoblù dovranno fare i conti con varie assenze: Soprano e Carretta si fermano ai box per infortunio, mentre alle prese con i provvedimenti disciplinari Proietti, già diffidato nella scorsa gara in cui ha rimediato un’ulteriore ammonizione. Destino più generoso a Villa che dovrà fare a meno di Montegaudo per squalifica e di Gavazzi, in dubbio fino all’ultimo per noie fisiche. Arbitra Roberto Lovison della sezione di Padova.