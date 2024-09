Lo sapevate che in un comune della provincia di Caserta c’è uno sceriffo? Leggete questa storia

È successo stamattina

TORA E PICCILLI – A Tora e Piccilli, piccolo comune montano della provincia di Caserta, al confine con quella di Frosinone e dunque con il Lazio, ci si può permettere anche di smarrirsi nei boschi di grande ampiezza che circondano il micro-centro storico e che sono spesso incautamente percorsi da cercatori di funghi.

Tanto poi ci pensa “lo sceriffo” a recuperare chi ha smarrito la strada del ritorno. Questo è il soprannome elogiativo con cui viene chiamato Remo Marciaro, profondo conoscitore del territorio.

Stamattina due amici si sono avventurati nel Bosco degli Zingari alla ricerca di funghi. Dopo essersi separati e aver perso l’orientamento, uno dei due è riuscito a tornare sul sentiero del rientro ed ha lanciato l’allarme per l’amico. Sul posto è stato richiesto l’intervento di Remo Marciaro lo “sceriffo”, che si è messo in moto ed è riuscito a ritrovare il disperso in pochi minuti.