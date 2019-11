Lo spaccio di droga verso Montesarchio. L’espansione del gruppo dei Cervinari

VALLE DI SUESSOLA – E’ in atto una sorta di espansione verso la Valle Caudina e Montesarchio in particolare. Sembra essere questa la nuova frontiera dello spaccio di droga, soprattutto hashish, proveniente da San Felice a Cancello. Ad operare sono i Cervinari che acquistano la sostanza stupefacente direttamente da Secondigliano e poi la rivendono. I 29mila euro sequestrati ieri potrebbero essere un indizio. Il gruppo, composto da 3/4 persone, ha investito i soldi in villette, moto, auto, vacanze.