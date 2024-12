Lo stop del Comune all’istituto di vigilanza privata Alba Sicurezza

Il provvedimento, emesso dal Responsabile dell’area, si basa sull’assenza delle autorizzazioni prefettizie necessarie per l’esercizio dell’attività

TRENTOLA DUCENTA – Ordinanza di sospensione immediata delle attività per l’istituto di vigilanza privata Alba Sicurezza, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Urbanistica-SUAP del Comune di Trentola Ducenta. Il provvedimento, emesso dal Responsabile dell’area, si basa sull’assenza delle autorizzazioni prefettizie necessarie per l’esercizio dell’attività. La mancanza di tali autorizzazioni è stata rilevata durante una verifica amministrativa effettuata il 12 dicembre 2024.

Secondo il documento ufficiale, le attività svolte presso il locale non potranno riprendere fino alla regolarizzazione delle autorizzazioni richieste. L’amministrazione comunale ha disposto che il provvedimento sia notificato alle autorità competenti, tra cui la Polizia Municipale e la locale stazione dei Carabinieri, per garantirne l’applicazione. L’azienda, nota per i suoi servizi di vigilanza privata e assicurazioni, è chiamata ora a regolarizzare la propria posizione per poter riprendere le attività nel rispetto delle normative vigenti.