Lo stop del Comune: ordinanza di chiusura per un autolavaggio

La decisione si basa sulla contestazione della cessazione effettiva dell’attività a partire dal maggio 2024

LUSCIANO – Il Comune di Lusciano con l’ordinanza emessa dal Responsabile del Settore Tributi del Comune ha revocato l’autorizzazione di l’esercizio di attività ad un autolavaggio con sede in Viale della Libertà. La decisione si basa sulla constatazione della cessazione effettiva dell’attività a partire dal 9 maggio 2024, coincidente con la scadenza del contratto di locazione a uso gratuito. Inoltre, la partita IVA associata alla ditta risulta cessata d’ufficio dalla Camera di Commercio di Caserta già dal 3 luglio 2024.

Il provvedimento ordina la cessazione d’ufficio dell’attività, in conformità con la normativa vigente in materia commerciale e per garantire il rispetto delle disposizioni amministrative. Gli interessati potranno impugnare l’ordinanza mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, oppure presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.