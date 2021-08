L’operazione va male e il paziente porta l’OSPEDALE DI CASERTA in tribunale per i danni

CASERTA – Finirà in tribunale la richiesta di risarcimento presentata dalla famiglia di A.F. nei confronti dell’ospedale di Caserta. Il tutto nasce dopo i danni che l’uomo dichiara di aver subito a seguito di un intervento chirurgico a cui fu sottoposto proprio all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano. Da qui inevitabile – secondo la famiglia – l’atto di citazione per ricevere la somma in denaro a mo’ di indennizzo.

Come accade in casi simili, sarà la compagnia assicuratrice dell’ospedale di Caserta, l’Am trust Europe Limited, a gestire questa particolare controversia. La società, infatti, ha indicato anche l’avvocato, la legale Carmen Sirico, con studio a Santa Maria Capua Vetere.