LOTTERIA ITALIA. Casertano baciato dalla fortuna. Vinti 100mila euro

FORMICOLA – Roma si conferma la citta’ della fortuna. La Capitale, infatti, ha conquistato i 5 milioni di euro del primo premio della Lotteria Italia, al termine della tradizionale estrazione dell’Epifania durante il programma di Rai1 “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Il jackpot milionario e’ andato al biglietto T018060, venduto ad un distributore locale. Ma a festeggiare e’ tutto il Lazio, dove sono finiti anche altre due premi di prima categoria, vale a dire quello da 1,5 milioni (biglietto N330633) e quello da 2 milioni (biglietto E263508), venduti rispettivamente a Roma e a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Il secondo premio della Lotteria (P297147), quello da 2,5 milioni, e’ stato venduto a Formigine, in provincia di Modena, mentre il tagliando da 1 milione (D137599) a Trapani. Altri cinque dei dieci premi di seconda categoria (da 100 mila euro) sono finiti nel Lazio: tre a Roma, uno a Velletri e un altro a Pomezia. I restanti a Taranto, Faicchio (Bn), L’Aquila e Formicola.

Roma, prima tra le citta’ per numero di biglietti venduti in questa edizione (oltre 911 mila) non e’ nuova a colpi milionari. Nella storia della Lotteria Italia, ricorda l’agenzia specializzata Agimeg, e’ finito proprio nella Capitale il premio da 5 milioni di euro nell’edizione 2014, nel 2009, nel 2008, nel 2003 (in quell’edizione il primo premio fu pari a 6 milioni) e nel 2001. In questa edizione della Lotteria Italia, nel Lazio sono stati venduti complessivamente 1.178.820 biglietti. La provincia in cui sono stati staccati piu’ tagliandi e’ stata Roma, con 911.390 biglietti, seguita da Frosinone con 130.430, Viterbo con 51.680, Latina con 45.820 e Rieti con 39.500 tagliandi.

Per la prima volta da cinque anni, nel 2021 e’ tornata a salire anche la vendita dei biglietti passati dai 4,7 milioni del 2020 ai 6,3 milioni di quest’anno, con un aumento di quasi il 39%. Un incremento che ha rimpolpato anche il montepremi delle vincite di prima categoria.

Nel 2020, secondo un’elaborazione Agipronews, i cinque premi piu’ alti valevano 8,75 milioni, quest’anno si e’ saliti a 12 milioni (3,25 milioni in piu’). Confermato il primo premio da 5 milioni, sono stati invece ritoccati verso l’alto il secondo premio (da 2 a 2,5 milioni di euro) e il terzo (raddoppiato da 1 a 2 milioni). Triplicato il quarto premio, da 500mila euro a 1,5 milioni, il quarto e’ balzato da 250mila euro a 1 milione. Soddisfatto il direttore generale di Adm, Marcello Minenna. “L’Agenzia, quest’anno, credeva molto nell’iniziativa anche per dare un segnale di ritorno alla normalita’ in questa era di emergenza pandemica – ha detto ad Agimeg -. I numeri sono, in questo senso, assolutamente incoraggianti“.