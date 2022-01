PONTELATONE (Lidia e Christian de Angelis) Addio Luigi Carusone, 30 anni. Una dolorosa perdita per la comunità, si è spento presso l’ospedale di Caserta prematuramente il conosciuto e benvoluto Luigi Carusone, di soli 30 anni. I funerali si terranno oggi alle 13:30 a Pontelatone, il giovane lascia il padre, la madre e la sorella oltre i tanti amici e conoscenti. Una comunità in lutto per tale dolorosa perdita. Tanti i messaggi di addio.