L’ultimo viaggio di Domenico, morto a soli 20 anni. Folla ai funerali, l’addio del papà

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore e partecipazione ai funerali del 20enne arbitro e studente Domenico Farro. Ieri a Caserta si sono celebrati i funerali del bravissimo e generoso nonché sportivo ragazzo, che troppo presto il male del secolo ha portato via. Tanti i presenti per l’ultimo saluto a Domenico, che amava la vita e lo sport, tanto da essere un giovanissimo arbitro di pallacanestro.

Centinaia i messaggi di addio e cordoglio che inondano i social. Questo il messaggio del padre, stimato dermatologo Pietro Farro “Oggi in chiesa a salutare Domenico eravate davvero in tanti .. è stato quasi impossibile salutare tutti, come impossibile lasciarsi alle spalle il dolore di una perdita così immane e innaturale. Con questo post abbraccio tutti per essere intervenuti ed esserci stati vicino, Domenico vivrà nei bei ricordi che ci ha saputo regalare in questi 20 anni e noi lo porteremo nei nostri cuori per gli anni a venire come splendido esempio di bontà, resilienza e sincera amicizia con tutti!“.