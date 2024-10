Lunedì la presentazione del cortometraggio della BCC Terra di lavoro sul valore del denaro: sarà proiettato in tutte le scuole superiori

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È in programma per lunedì 28 ottobre alle ore 12:00 nella sala consiliare della Provincia di Caserta (area ex Saint Gobain) la conferenza stampa di presentazione del cortometraggio dal titolo “Ragazzi! Proviamoci. Il valore del risparmio ed il buon uso del denaro”, con la regia e sceneggiatura di Rino Della Corte.

Il video, prodotto dalla BCC Terra di Lavoro “S. Vincenzo de’ Paoli”, sarà poi proiettato il prossimo giovedì 31 ottobre in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio in tutti gli istituti superiori della provincia di Caserta, ma anche in altre realtà scolastiche ove opera la banca (Nola e Cassino).

L’iniziativa è promossa dalla Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto di Educazione Finanziaria mira ad accrescere le conoscenze finanziarie, assicurative e previdenziali dei cittadini così come auspicato dalla legge N. 15/2017 art. 24 e dall’OCSE che colloca l’Italia tra gli ultimi posti in classifica per competenze e conoscenze della popolazione in tale ambito.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente della BCC Terra di Lavoro Roberto Ricciardi, la dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale Monica Matano, l’Avv. Michele Zarrillo, Consigliere Giuridico del Ministro Valditara, il Direttore Generale della BCC terra di Lavoro Antonio Francese, il regista Rino Della Corte e i due attori protagonisti, Antonio Marino e Gaia Greco, modera la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Al termine dell’incontro è previsto un cocktail augurale con i rappresentanti della stampa.