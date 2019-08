LUTTO A CASERTA. E’ morta la sorella della senatrice Giovanna Petrenga

AGG. ORE 10.50 – UfficializzatI la data e l’orario dei funerali di Elena Petrenga. Le esequie si svolgeranno domattina, venerdì 23 agosto, alle ore 11.30 nella parrocchia della frazione di San Clemente di Caserta.

CASERTA – (g.g.) Un malore fatale ha strappato stanotte all’affetto di tutti i suoi cari Elena Petrenga, sorella di Giovanna Petrenga, senatrice di Fratelli d’Italia. E’ successo a Minturno dove l’intera famiglia si trovava per trascorrere un breve periodo di ferie, peraltro inframezzato dagli impegni parlamentari che in questi giorni hanno portato più volte Giovanna Petrenga a partire per la Capitale.

Elena Petrenga era una docente in pensione. In questi minuti sarà reso noto il momento in cui la salma tornerà a Caserta e anche la data e l’orario dei funerali.

Alla sorella Giovanna Petrenga, al cognato ingegnere Franco Ferraiolo, ai nipoti Domenico e Saverio Ferraiolo giungano i sensi del più affettuoso cordoglio dell’intera redazione di CasertaCe, il mio in particolare. Ho conosciuto Elena Petrenga, la sua discrezione, senza invadenze.