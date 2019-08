Lutto a Gaeta. Muore bagnino 21enne del lido Terrazza Aurora

GAETA/FORMIA – E’ una comunità in lutto quella di Formia: Mario Valerio, 21 anni appena, è morto nel sonno. Lo ha trovato esanime la madre, sabato mattina. Probabilmente Mario è stato stroncato da un malore, forse dovuto ad un’aritmia cardiaca congenita, diagnosticata in passato.

La morte di Mario ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia.

Il 21enne era uno sportivo e lavorava come bagnino su una spiaggia di Gaeta, presso la Terrazza Aurora. L’attività si è subito unita in lutto. Fermi tutti gli eventi fino al prossimo 25 agosto.

I colleghi hanno lasciato un commovente messaggio su facebook: “Lo staff del Lido possiamo senz’altro definirlo una grande famiglia, unita, affiatata. Si è vicini gli uni con gli altri nel bene ma anche e soprattutto nei momenti più difficili, come quello che stiamo vivendo adesso e che facciamo fatica a processare. Non possiamo far altro che stringerci attorno alla famiglia e ai suoi cari, unendoci in silenzio a questo enorme e profondo dolore, decidendo anche di chiudere anticipatamente la programmazione della Terrazza Aurora. Chi conosceva Mario sa che senza lui è impossibile proseguire. Ciao Mario, ti vogliamo bene”.