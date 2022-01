Lutto a MONDRAGONE. Si è spento Emilio Sorrentino

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Poche ore fa, una notizia che non avrei mai voluto scrivere, ha sconvolto l’intera comunità Mondragonese. È venuto a mancare improvvisamente all’età di 78 anni, Emilio Sorrentino ex dipendente Asl. Non sono parole di circostanza ma Emilio era un uomo d’altri tempi, di grande cultura, di classe, buono e dai modi gentili con tutti. Legatissimo alla sua famiglia che amava e rispettava più di ogni altra cosa al mondo. Non vogliamo entrare nel merito degli eventi, pare però che Emilio si fosse da poco sottoposto ad un intervento chirurgico alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove poi si è spento. I funerali si terranno il 13 gennaio 2022 alle ore 15.00 nella Basilica Minore Maria Santissima Incaldana di Mondragone. Noi di Casertace, porgiamo alla famiglia Sorrentino, le nostre più sentite condoglianze. Ciao Emilio!