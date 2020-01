SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – E’ deceduto in queste ore uno dei commercianti più noti della provincia di Caserta, Carlo Aulicino. L’uomo si occupava di rivendita di auto e moto nella città sammaritana, passione che declinava anche nel suo tempo libero. Due ruote ma anche a piedi, Aulicino era noto in città per la grande passione podistica.