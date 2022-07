LUTTO ad AVERSA. Antonio muore a 56 anni e lascia due figlie

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Addio allo stimato Antonio Vesevo 56 anni. Una dolorosa perdita ha sconvolto la comunità, la prematura scomparsa di Vesevo. L’uomo lascia le figlie Martina e Sara, oltre i tanti amici e familiari. Vesevo ha lottato contro il male tra mille sofferenze, ma non è riuscito a vincere lasciando la vita terrena. I funerali si terranno domani alle 17 presso la Chiesa di Maria SS Annunziata ad Aversa. Appresa la notizia numerosi i messaggi di addio. Questo quello di Leo Antonio Nugnes “Si è interrotto il percorso terreno di Antonio Vesevo. La nostra speranza e fiducia nelle cose belle e buone della vita, potrà fargli da guida laddove ora si trovi o stia andando. Perdiamo la materiale presenza di una persona cara ma la sua sofferenza non può essere stata inutile e insensata. Perciò il suo ricordo sarà per noi, ogni giorno, un’idea di continuità che ci accompagnerà sempre. Per un saluto, ci vediamo alla chiesa dell’Annunziata alle 16”.