LUTTO. Addio Pippo, muore 55enne. Lascia la moglie e due figli

FALCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la morte del 55enne Pippo Concetto Rosario Esposito, un’icona, un’istituzione per l’intera comunità. Oggi la terribile notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto la cittadinanza, lascia la moglie Caterina e i suoi due amati figli Antonio e Rita, oltre i tanti amici e parenti.

Pippo era davvero un uomo perbene, simpatico, affettuoso, saggio, appassionato della Casertana, amava la sua Falciano e i suoi abitanti. La sua dipartita getta tutti nello sconforto, va via un pezzo importante della comunità. I funerali si celebreranno martedì alle 11 presso la Chiesa Maria SS dell’Assunta a Falciano.

Ecco il toccante addio dell’amica e giornalista Teresa Gentile: “Non sono solita scrivere messaggi di cordoglio, così, plateali. E difatti questo non lo è. Questo è un riconoscimento per Pippo Esposito, un signore, una delle poche anime nobili che abbia mai incrociato nella vita. E così, volevo dirglielo. Volevo che sapesse la stima immensa che nutrivo per lui. Gli dedico questo tramonto della sua (nostra) Falciano. E non è un caso. L’ho immortalato ieri sera, mentre cercavo un perché tra mille domande e grande sconforto. L’ho immortalato perché è lì che sei. In questo confine. Ne sono certa. Perché le anime come le tue stanno nell’infinito Cielo, abbracciati al Padre e accanto alla sua (nostra) Madre. Ciao Pippo. Un semplice ciao. Perché non è un addio. Perché so che tu Sei. Esisti. Qui.La giornalista (come tu mi chiamavi) ti saluta. Resti la colonna di Falciano. Ah dimenticavo. M’arracumann il 15 agosto: spalla a soott.!“