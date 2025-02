Lutto all’Ospedale di CASERTA, muore infermiera. I colleghi: “Ci lascia una grande amica, una grande donna”

I funerali si sono celebrati oggi pomeriggio alle 15:00 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Grottole

CASTEL MORRONE – Lutto nella comunità di Castel Morrone per la dipartita di Elisabetta De Maio 64 anni strappata alla vita e all’affetto dei cari dal male del secolo. Elisabetta di professione infermiera presso l’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è ricordata in queste ore dai tanti colleghi “per essersi distinta per la sua professionalità e per essere stata una grande amica, una grande donna”. Lascia il marito Pasquale Riello, i figli: Francesco, Mariella, Domenico e i parenti tutti affranti dal dolore. I funerali sono stati celebrati oggi, 4 febbraio, alle 15:00 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Grottole.