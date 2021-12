SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ lutto a Santa Maria Capua Vetee per la morte di Salvatore De Bernardo, ex direttore della filiale del Banco di Napoli sito in corso Garibaldi. Fu assessore alle finanze con il sindaco Domenico De Pascale e rieletto consigliere nel 2002. I funerali saranno celebrati domani nella chiesa della Madonna delle Grazie.